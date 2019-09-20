Телевізори Honor мають надійти в продаж в Україні

Нещодавно бренд Honor, що належить компанії Huawei, представив свій перший телевізор Honor Vision. Ця новинка може з’явитись і на українському ринку.

Наразі Honor асоціюється із смартфонами та натільними ґаджетами. Та, схоже, виробник взяв курс на розширення сфери діяльності.

Як розповів віце-президент Honor Europe Сем Юан у коментарі gagadget.com, Honor Vision на фірмовій операційній системі Harmony, може надійти у продаж на українському ринку.

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"У мене є для вас гарні новини. Український ринок – дуже важливий для нас. Зараз ми проводимо дослідження – що хочуть користувачі на локальному ринку. І ми готові пропонувати на вашому ринку всі наші нові рішення", – розповів Сем Юан.

Сем Юан/ фото gagadget.com

Він також пояснив, чому бренд обрав саме телевізори для розвитку власної екосистеми. За його словами, саме телевізор є центром розумного будинку і за його допомогою можна керувати іншими розумними пристроями в будинку (камерами спостереження, освітленням, відтворенням звуку і відео тощо).

"Сьогодні телевізор – член сім'ї, який об'єднує людей. З його допомогою можна переглядати сімейні фотоальбоми, дивитися відео або робити відеодзвінки з великою кількістю людей біля екрану – таку можливість не дасть смартфон. Телевізор – це третій екран, після смартфона і планшета, якими все сьогодні користуються. Наш телевізор дає змогу транслювати контент зі смартфона навіть без установки додаткових додатків – досить NFC на телефоні", – пояснив віце-президент Honor Europe.

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