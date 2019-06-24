Топ-5 закордонних сайтів, де скуповуються українці
Найпопулярнішим закордонним сайтом, на якому скуповуються українці, є eBay. На цього припадає 28% від усіх посилок з-за кордону в Україну, які виконані через підрозділ "Нової пошти" NP Shopping.
Про це свідчать дані, які оприлюднила "Нова пошта".
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Найпопулярніші закордонні магазини:
- eBay (28% всіх посилок)
- Amazon (22% усіх посилок)
- 6pm (більше 13%)
- Carter`s
- Victoria`s Secret
Що замовляють. За даними сервісу NP Shopping, найчастіше українці замовляють з-за кордону одяг і взуття, дитячі речі, а також ґаджети та косметику.
Найпопулярніші закордонні інтернет-магазини в Україні
Що таке NP Shopping? Це сервіс компанії "Нова Пошта", який дає змогу робити замовлення в онлайн-магазинах США і Європи і отримувати посилки у багатьох відділеннях України.
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