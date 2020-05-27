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Трамп образився на Twitter та погрожує закрити соцмережі

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Дональд Трамп
Дональд Трамп / Getty Images

Президент США Дональд Трамп пригрозив ввести жорстке регулювання або взагалі закрити компанії, що є власниками соцмереж. Це сталося після того, як Twitter вперше в історії промаркував серію твітів президента США закликом перевірити достовірність тверджень.

"Get the facts" – саме таку позначку під твітами Трампа залишив Twitter. Це обурило президента Сполучених Штатів і він пригрозив жорсткими заходами з контролю соцмереж або ж їх повним закриттям.

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Що саме не сподобалося Twitter

Попередження з'явилося під постом Трампа про те, що поштове голосування може призвести до масштабних фальсифікацій.


Один з твітів під яким соцмережа розмістила позначку / Скріншот

Реакція Трампа

Трамп у зв'язку з цим заявив, що компанія діяла з політичним упередженням.

Республіканці відчувають, що платформи соціальних медіа повністю приглушують консервативні голоси. Ми будемо суворо регулювати їх діяльність або закриємо їх, не дозволяючи цьому статися. Ми бачили, що вони намагалися зробити, і не змогли, в 2016 році. Ми не можемо допустити, щоб ускладнена версія цього відбулося знову,
– написав американський лідер.

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Що відповіли власники соцмереж

Наразі компанії-соцмережі Twitter та Facebook ніяк не прокоментували погрози Трампа про можливі "жорсткі заходи" чи взагалі їх повне закриття.

Варто зазначити, що раніше Twitter неодноразово звинувачували в тому, що компанія жодним чином не втручається у контент користувачів, чим і сприяє поширення дезінформації.

Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Дональд Трамп Соцмережі Twitter
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