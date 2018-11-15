Творці Pokemon Gо представили перший трейлер гри Harry Potter: Wizards Unite

Студія Niantic випустила перший короткий трейлер мобільної гри Harry Potter: Wizards Unite. Вихід гри планується на 2019 рік.

Про це повідомила студія Niantic на своєму офіційному сайті.

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Робота над Wizards Unite відбувається за підтримки корпорації Warner Bros. Pictures та її підрозділу Portkey Games, створеного для розробки ігор з всесвіту про Гаррі Поттера.

Технологія доповненої реальності, яка зробила феноменом пошук покемонів у грі Pokemon Gо, дозволить гравцям так само подорожувати у пошуках артефактів, магічних створінь та знайомих персонажів.

Поки що подробиці про гру Harry Potter: Wizards Unite студії не повідомляють. Але на офіційному сайті вже розпочалась попередня реєстрація. Чарівники, які відгукнулися на заклик, отримуватимуть інформацію про майбутню гру на пошту або через соціальні мережі.

Відео першого трейлеру гри Harry Potter: Wizards Unite: