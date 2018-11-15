Творці Pokemon Gо представили перший трейлер гри Harry Potter: Wizards Unite

143 Читать новость на русском
Кадр з фільму "Гаррі Поттер і таємна кімната"
Кадр з фільму "Гаррі Поттер і таємна кімната" / Фото з вільних джерел

Студія Niantic випустила перший короткий трейлер мобільної гри Harry Potter: Wizards Unite. Вихід гри планується на 2019 рік.

Про це повідомила студія Niantic на своєму офіційному сайті.

Читайте також: У мережі заблокували гру, в якій було потрібно відбиватись лопатою від Тимошенко

Робота над Wizards Unite відбувається за підтримки корпорації Warner Bros. Pictures та її підрозділу Portkey Games, створеного для розробки ігор з всесвіту про Гаррі Поттера.

Технологія доповненої реальності, яка зробила феноменом пошук покемонів у грі Pokemon Gо, дозволить гравцям так само подорожувати у пошуках артефактів, магічних створінь та знайомих персонажів.

Поки що подробиці про гру Harry Potter: Wizards Unite студії не повідомляють. Але на офіційному сайті вже розпочалась попередня реєстрація. Чарівники, які відгукнулися на заклик, отримуватимуть інформацію про майбутню гру на пошту або через соціальні мережі. 

Відео першого трейлеру гри Harry Potter: Wizards Unite:

 

Теги: Техно Ігри Гаррі Поттер
Джерело: Техно
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
14 листопада 21:02 Найкращі смартфони Sony – рейтинг Техно 24
Анастасія Можаровська 1055
Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
13 листопада 20:03 Ніби з’явились з майбутнього: смартфони, які виглядають революційно
Ірина Полицька 3593
Чому пошта Gmail повільно завантажується
12 листопада 12:03 Чому пошта Gmail повільно завантажується
1679
Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
11 листопада 20:03 Як вибрати праску для волосся: на що треба зважати
Ірина Полицька 678
Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
11 листопада 16:03 Хто такий Женьсюнь Хуан: як емігранту вдалося заснувати велетенську корпорацію NVIDIA
Анастасія Можаровська 1923
5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4
11 листопада 14:02 5 переконливих причин купити фітнес-трекер Huawei Honor Band 4
Блог Медіа 889
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук