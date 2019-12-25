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У Google Chrome виявили серйозну уразливість: у чому небезпека

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У Google Chrome виявили серйозну уразливість / searchenginejournal.com

Компанія Google випустила нову стабільну версію Chrome. Оновлена версія Chrome 79 пропонує чимало нових функцій, зокрема, користувачам стали доступні заморожування вкладок і захист від фішингу (вид шахрайства). Однак, це оновлення призвело витоку паролів користувачів.

Як передає gizchina.com, наразі фахівці корпорації обговорюють правильну стратегію вирішення проблеми.

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Щоправда у Google досі не прокоментували, чи будуть відновлені втрачені дані порушених користувачів чи ні.

Проте, новий патч (невелике оновлення) вже усунув проблему, тож браузер вже можна оновлювати.

До речі, раніше у Google побоювались, що з проблемою витоку паролів зіштовхнуться близько половини користувачів браузера. Поки відомо лише про 15% користувачів, в основному – це жителі Індії.

Як виправити проблему

Про проблему почав повідомляти сам браузер. Користувачі, що постраждали, отримують випливаюче вікно з проханням негайно змінити паролі.

"Змініть свій пароль. Порушення даних на сайті або в додатку розкрило ваш пароль. Chrome рекомендує змінити пароль для сайту. Варто відзначити, що компанія відновила розгортання Chrome 79 з виправленням помилки", – попереджає Google.

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Автор: Ірина Полицька
Теги: Техно Google Chrome Google Інтернет
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