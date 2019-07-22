У київському метро запускають 4G

Китайський технологічний виробник Huawei допоможе мобільним операторам Київстар, Vodafone і lifecell запустити 4G в Київському метрополітені.

Про це розповіла директор з корпоративних комунікацій Vodafone Вікторія Рубан, передає Liga.tech.

Важливо: Зеленський наказав вжити заходів щодо покриття сіл мережею 4G

Наразі починають будівництво. Першими станціями з 4G покриттям стануть Академмістечко, Героїв Дніпра і Сирець.

До кінця 2020 обіцяють встановити покриття 4G по всьому метрополітену. Що стосується вартості, то у компанії поки не повідомили скільки буде коштувати проект для операторів.

При цьому у Huawei раніше повідомляли, що орієнтовна вартість такого проекту може становити близько десяти мільйонів доларів.

Що таке 4G?Це четверте покоління високошвидкісного мобільного Інтернету на базі технології LTE Advanced Pro, що забезпечує до 5 разів вищу швидкість завантаження, до 10 разів вищу швидкість передачі даних. При цьому зараз провідні технологічні компанії світу працюють над впровадженням технології 5G – в окремих містах США та країнах Західної Європи технологію запустили у тестовому режимі.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно