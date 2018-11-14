У користувачів iPhone заблокували акаунти Apple ID

Багато користувачів iPhone скаржаться на те, що їхні акаунти Apple ID несподівано стали заблокованими. Таким чином користувачі не зможуть зайти в iMessage, iCloud, Apple Music і деякі інші сервіси iOS.

Про це пише 9to5mac.

Найпоширеніша причина, чому акаунти стають заблокованими, – кілька разів неправильно введений пароль. Однак, ці користувачі запевняють, що такої проблеми у них не виникало.

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Найімовірніше, трапилась атака на профілі Apple ID. Хакери спробували підібрати пароль, в результаті чого акаунт був заблокований.

У компанії Apple поки не відреагували на цю інформацію.

Користувачі скаржаться на заблоковані Apple ID

Як розблокувати акаунт Apple ID

Аби розблокувати профіль, користувачам потрібно відповісти на кілька запитань, які вказували під час реєстрації або ввести надійний номер телефону та адресу електронної пошти, прив’язаних до аккаунту. Також ймовірно доведеться скинути свої паролі і придумати нові.

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