У космосі спробують зачати і народити дитину: як відбуватиметься експеримент

Вчені досі не можуть достеменно з'ясувати, як відкритий космос впливає на різні органи людини. Але ці знання необхідні при втіленні плану щодо колонізації інших планет.

Як пише видання Naked Science, дослідники з проекту Space Life Origins шукають жінок, які б погодились народити у відкритому космосі. Експеримент планують провести в 2024 році.

"Якщо людство хоче стати багатопланетним видом, необхідно зрозуміти, як розмножуватися в космосі", – говорить засновник і генеральний директор SpaceLife Origin Кіс Малдер.

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Наразі SpaceLife Origin планує провести кілька попередніх тестів і лише після цього перейти до пологів у космосі. Зараз дослідники працюють над створенням "космічного інкубатора для ембріонів". У цьому "інкубаторі" хочуть помістити людську сперму і яйцеклітини і відправити в космос в 2021 році. Запліднення яйцеклітини, за задумом дослідників, має відбутись у космосі, далі почнеться розвиток ембріона.

Через чотири дні після запліднення "інкубатор" повернеться на Землю, де ембріон помісять у матку доброволиці. Народжувати ця жінка теж має у космосі.

В компанії запевнили, що процес народження буде у супроводі медиків, тож це відбуватиметься безпечно для породіллі та дитини.

За попередніми підрахунками, зачаття ембріона в космосі може коштувати близько п'яти мільйонів доларів, а народження ще більше.

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