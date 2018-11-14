У мережі заблокували гру, в якій було потрібно відбиватись лопатою від Тимошенко

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Гра "Вгрій Йулю лопатою"
Гра "Вгрій Йулю лопатою" / Фото з соцмереж

Онлайн-гру, в якій потрібно було відбиватися від лідера ВО Батьківщина Юлії Тимошенко за допомогою лопати, заблоковали нідерландським реєстратором.

Про це у Facebook повідомив аніматор і творець гри Fill Feaouill.

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Він розмістив світлину з повідомленням про блокування з підписом: "Вітаю Юлію Володимирівну з упевненою перемогою над нідерландським реєстратором".

У коментарі 24 каналу він повідомив, що не буде переносити гру на інший сайт. За його словами, всі, хто хотів зіграти цю гру – вже зіграли. 

"Причини блокування мені невідомі, просто заблокували і все, мабуть, хтось скаргу накатав. А писати їм марно", – зазначив творець гри. 


Скрінщот гри про Юлію Тимошенко

Також Fill Feaouill повідомив, що буде працювати над новими проектатми.

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Теги: Новини політики Техно Ігри Юлія Тимошенко
Джерело: 24 Канал
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