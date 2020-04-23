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У небі над Києвом зафіксували 17 неопізнаних об'єктів: відео

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"НЛО" у небі над Києвом / vgorode

У ніч на четвер, 23 квітня, над Києвом пролетіло відразу 17 "неопізнаних літаючих об'єктів". Цілком можливо, що кияни спостерігали рух супутників проєкту Starlink черговий запуск яких проходив о 22 годині вечора 22 квітня.

Один з очевидців зафіксував рух об'єктів на відео та опублікував на своїй сторінці у фейсбуці.

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На відео видно, як об'єкти рухаються однією траєкторією.

Над Оболонським районом в Києві були помічені 17 неопізнаних літаючих об'єктів (НЛО). 15 з них летіли в одному горизонтальному напрямку, а два летіли вертикально. Вогні не мерехтіли і були дуже схожі на зірки, проте рухалися з дуже високою швидкістю,
– написав очевидець.

Відео об'єктів над Києвом:

У коментарях користувачі висловили припущення, що це могли бути супутники проєкту Starlink, якіз моменту їх запуску неодноразово ставали героями новин про НЛО.

Крім того, останній запуск 60 супутників в рамках проєкту проходив якраз ввечері 22 квітня. Ракета Falcon 9 успішно стартувала та вивела на орбіту чергову партію супутників, які саме і могли спостерігати кияни.

Чому об'єктів було лише 17

У коментарях користувачі азначають, що дехто з них нарахував 30 об'єктів. Річ у тім, що супутники в обтічнику ракети закріплені у спеціальному блоці і від'єднуються від нього не всі одразу, а партіями, відтак відстань між ними може бути чимала.


Розташування супутників в обтічнику ракети

Також супутники можуть приховувати хмари та інші явища в атмосфері, що, до слова, пояснює їх мерехтіння.

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Автор: Михайло Года
Теги: Новини Техно SpaceX Новини Києва Космос Техно
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