У розслідуванні пожеж у Чорнобилі допоможуть супутникові знімки

У квітні Чорнобильську зону охопили масштабні пожежі. Окрім колосального збитку для природи та забруднення повітря продуктами горіння, проблему загострювалося наближення вогню до реактора.

При цьому спеціалісти Національного центру управління та випробувань космічних засобів фіксували поширення вогню та його наслідки за допомогою супутникових знімків.

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Ці зображення використовують для розслідування причин масштабних пожеж.

Окрім того, завдяки детальним даним, аналітиці та супутниковим знімкам території, поліція зуміла оперативно встановити осередки, час та збитки від пожеж в Чорнобильській зоні.

Де ще використовують супутникові знімки

Також у Держкосмічному бюро кажуть, що зображення із супутників можуть допомогли у розслідуванні злочинів у сфері незаконного обігу наркотиків.

"Завдяки використанню дистанційного зондування земної поверхні нам вдалося встановити території ймовірного вирощували наркотики на сході України, а також місце, час та судна, які причетні до забруднень виключної морської економічної зони держави", – сказав Сергій Науменко, начальник Управління організації діяльності підрозділів поліції на воді та повітряної підтримки.

Тож надалі Центр управління та випробувань космічних засобів, Держкосмічне агентство та правоохоронці будуть надалі співпрацювати для розкриття злочинів проти довкілля, а також правопорушень у сфері незаконного обігу наркотичних речовин та контрабанди.

Наслідки пожеж в Чорнобилі / 24 канал

Що відомо про пожежі в Чорнобилі

На початку квітня у Чорнобильській зоні загорілася трава, і від неї вогонь легко міг перекинутися на дерева. Вже через кілька днів загальна площа становила близько 100 гектарів.

По-справжньому загрозливою ситуація стала 14 квітня, коли вогонь почав рухався в бік Прип’яті – пожежа була всього за 2 кілометри від сховища радіоактивних відходів. На щастя, пожежу вдалось локалізувати і загасити.

Наразі розглядають кілька причин пожеж. Зокрема, правоохоронці вже затримали декількох підозрюваних у підпалах.

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