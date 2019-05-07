У США створили додаток для фейкових знімків з відпустки

73 Читать новость на русском
У США створили додаток для фейкових знімків з відпустки
У США створили додаток для фейкових знімків з відпустки / Buro247.ua

В американському штаті Небраска створили додаток для фальшивих фото з відпустки. Сервіс редагування знімків назвали Fake A Vacation. З його допомогою люди, котрим давно не вдавалося з'їздити у відпустку, можуть з легкістю створити видимість відпочинку в своїх соціальних мережах.

Діснейленд, Ніагарський водоспад, Лас-Вегас, пальми і гавайський пляж або Гранд-Каньйон - користувачам потрібно лише вибрати місце, де б вони хотіли опинитися, а програма зробить все інше. Всього кілька кліків – і ви можете вихвалятись своєю подорожжю в інстаграмі або фейсбуці, не виходячи з дому.

Читайте також: Штучний інтелект передбачив смерті в "Грі престолів"

Скільки коштує фейк. Спершу вам потрібно обрати пункт призначення, завантажити кілька своїх фотографій, щоб програма почала їх обробляти. В середньому це займе 72 години. Варто зазначити, що фейковий фотозвіт з відпустки обійдеться не дешево. Вартість набору з декількох знімків – 49,99 доларів.

Розробники Fake A Vacation кажуть, що через постійний тиск соцмереж все більше людей імітують подорожі. Часто це відбувається з бажання комусь щось довести і когось вразити, в спробах показати своє життя більш цікавим і насиченим, аби інші заздрили.

Скільки людей на це погодились. Іноді до таких послуг вдаються, тому що реальна відпустка занадто дорога або її довелося скасувати в останній момент, а виставити фотографію біля Тадж-Махалу або Колізею вже дуже хочеться. За даними Jet Cost, близько 14% опитаних американців брехали про свою відпустку, а 10% зізналися, що ділилися в соцмережах фейковий фотографіями з подорожей.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

 

blog_ava
Стала відомою пріоритетна версія катастрофи літака у "Шереметьєво"
сьогодні
2011
Теги: Техно Інтернет Новини Техно Штучний інтелект
Джерело: Техно 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7
5 травня 18:03 Молодята влаштували весільну фотосесію на Xiaomi Redmi Note 7
887
Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
4 травня 08:04 Через які помилки у резюме вас ніколи не візьмуть на роботу
2255
На смартфон OnePlus 7 Pro зняли обкладинку глянцевого журналу: фото
3 травня 08:26 На смартфон OnePlus 7 Pro зняли обкладинку глянцевого журналу: фото
705
В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
1 травня 08:03 В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
8498
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 квітня 16:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 2025
Новини
Більше новин
Залиште відгук