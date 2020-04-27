У Telegram виявлені боти, які за номером телефону видають персональні дані українців

У месенджері Telegram з'явилися два боти, які за окрему плату шукають персональні дані українських користувачів за номером телефону. Ймовірно, боти беруть дані з викраденої бази клієнтів "Приватбанку".

Про існування та роботу ботів повідомив дизайнер цифрових продуктів Вадим Грін на своїй фейсбук-сторінці.

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Що відомо про ботів

У боті "Досьє" за телефонним номером можна було отримати ПІБ користувача, дату народження, серію та номер паспорта, прописку та ІПН – станом на зараз бот перестав працювати – його аккаунт видалений.



За гроші бот гадає інформацію за різноманітними запитами



Один з ботів вже не працює – його сторінку видалено

Другий бот ще працює – десять запитів з даними коштують 50 доларів, за 50 запитів доведеться віддати 100 доларів, а за 200 – 200 доларів.

Реакція банку

У "Приватбанку" зазначили, що один з ботів був виявлений 23 квітня. Банк подав заяву в поліцію для відкриття кримінального провадження. За словами представників банку, їм невідомі джерела даних у таких шахраїв, це має з'ясуватися в ході розслідування.

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