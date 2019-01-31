У транспорті Івано-Франківська можна розраховуватись за допомогою NFC

У муніципальному транспорті Івано-Франківська з’явилась нова послуга оплати – за проїзд можна плати за допомогою смартфона чи розумного годинника, що має модуль NFC.

Як пише місцеве видання gk-press.if.ua, розрахуватись за проїзд за допомогою банківської картки чи NFC можна буде вже з 1 лютого.

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Де запрацює нова послуга. Нова функція працює у тролейбусах виробництва Gräf & Stift, де мобільні термінали будуть розташовані біля водія. Згодом, термінали з’являться в транспорті КП "Електроавтотранс". Вартість проїзду в електротранспорті Івано-Франківська коштує 2 гривні. Оплата відбуватиметься без стягування комісії.

Місцева влада переконана, що нова послуга не лише буде економити час пасажирів, а й водії не відволікатимуться на рахування грошей чи виявлення "зайців".

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