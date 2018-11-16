Ubisoft влаштовує "безкоштовні вихідні" у грі Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

Гра Tom Clancy’s Rainbow Six Siege від компанії Ubisoft невдовзі стане офіційно доступною для всіх бажаючих. Шутер доволі часто з’являється у вільному доступі і розробники вирішили черговий раз порадувати фанатів, влаштувавши "безкоштовні вихідні".

Про це повідомляє 4PDA.

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Скоро в Rainbow Six Siege з'явиться нова карта і два оперативники з королівства Марокко, і в честь такої події Ubisoft за традицією запрошує всіх поглянути на своє творіння. Безкоштовні вихідні почнуться 15 листопада, проте для кожної платформи час старту і завершення акції, а також умови участі в ній дещо відрізняються.

Радимо уважно ознайомитися з інформацією на офіційному сайті. Ті, наприклад, хто надає перевагу комп'ютерам, зможуть потрапити в гру вже о 20:00 (за київським часом), а 18 листопада о 23:00 (за київським часом) з нею попросять розлучитися.

Новобранці отримають доступ до всього контенту. Це численні карти, режими, 20 оперативників на будь-який смак і можливість зіграти зі своїми друзями.

Трейлер Tom Clancy’s Rainbow Six Siege – дивіться відео

Під час акції, Siege можна буде придбати зі знижкою в щедрі 70%. Весь досягнутий під час безкоштовних вихідних прогрес збережеться, так що починати з нуля не доведеться – можна буде відразу кинутися в саму гущу битви.

Що таке Tom Clancy’s Rainbow Six Siege? Це тактичний шутер від першої особи, розроблений Ubisoft для Microsoft Windows, Xbox One і PlayStation 4. Гра була анонсована Ubisoft 9 червня 2014 на E3 і випущена 1 грудня 2015 року. Проект став наступником закритого Patriots.

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