Українські власники Tesla записали відео для Маска – він лаконічно відповів

Українські власники електромобілів Tesla провели флешмоб ТеслаПікнікЧайка та закликали Ілона Маска відкрити офіційний сервіс електрокарів в Україні.

"Друзі, цим коротким тизером ТеслаПікнікЧайка ми хочемо привернути увагу головної людини в Tesla - Ілона Маска! З коротким меседжем: Ми любимо автомобілі Tesla, ми ними користуємося, і хочемо їх використовувати повноцінно: з суперчаржер, можливістю купити новий і мати під рукою офіційний сервіс. Тому спам Ілона усіма доступними способами", – закликали організатори.

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Українці записали відео для Маска

Цей "спам" дав результат – один з учасників звернувся до Маска у Twitter з проханням нарешті побудувати в Україні станцію швидкісної зарядки Tesla Supercharger і глава компанії лаконічно відповів "OK".

У наступних твітах користувачі запитали, чи відбудеться розширення компанії на ринки Східної Європи відбудеться в 2020 році, Маск відповів "Напевно раніше".

Probably sooner — Elon Musk (@elonmusk) June 26, 2019

До речі, кілька місяці тому з такою ж пропозицією виступили автомобілісти Казахстану, тоді Ілон Маск також відповів позитивно. Цікаво, що з початку цього року в країні придбали всього 5 електромобілів бренду.

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