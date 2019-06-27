Українські власники Tesla записали відео для Маска – він лаконічно відповів

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Ілон Маск
Ілон Маск / AFP

Українські власники електромобілів Tesla провели флешмоб ТеслаПікнікЧайка та закликали Ілона Маска відкрити офіційний сервіс електрокарів в Україні.

"Друзі, цим коротким тизером ТеслаПікнікЧайка ми хочемо привернути увагу головної людини в Tesla - Ілона Маска! З коротким меседжем: Ми любимо автомобілі Tesla, ми ними користуємося, і хочемо їх використовувати повноцінно: з суперчаржер, можливістю купити новий і мати під рукою офіційний сервіс. Тому спам Ілона усіма доступними способами", – закликали організатори.

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Українці записали відео для Маска 

Цей "спам" дав результат – один з учасників звернувся до Маска у Twitter з проханням нарешті побудувати в Україні станцію швидкісної зарядки Tesla Supercharger і глава компанії лаконічно відповів "OK".

У наступних твітах користувачі запитали, чи відбудеться розширення компанії на ринки Східної Європи відбудеться в 2020 році, Маск відповів "Напевно раніше".

До речі, кілька місяці тому з такою ж пропозицією виступили автомобілісти Казахстану, тоді Ілон Маск також відповів позитивно. Цікаво, що з початку цього року в країні придбали всього 5 електромобілів бренду.

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Теги: Техно Новини Техно Tesla Ілон Маск Авто Штучний інтелект
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