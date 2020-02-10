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Український модер перетворив Warcraft III: Reforged в RPG з видом від третьої особи

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Warcraft III: Reforged перетворили в RPG / Скріншот

Навіть найгірша гра в історії за версією користувачів Metacritic – Warcraft III: Reforged – гідна уваги модерів. Наш співвітчизник перетворив ремастер знакової стратегії в справжню RPG, яка дуже нагадує World of Warcraft.

Модер Серж Василишин опублікував два ролики з геймплеєм своєї одиночної карти Engless Tale: Dragon Hunter на YouTube. У першому відео головний герой бореться з големом, а в другому – веде загін у повний нечисті замок.

До теми: Провальний запуск Warcraft III: Reforged – коментар глави Blizzard

Особливості моду

Камеру від третьої особи закріплено у напрямку погляду персонажа, а повертатися можна за допомогою клавіш.

Warcraft III: Reforged від третьої особи:

Василишин зазначив, що низький FPS відео пов'язаний з поганою продуктивністю його ноутбука, а не з оптимізацією модифікації. Він також додав, що геймплей Engless Tale: Dragon Hunter, швидше за все, зміниться – карта наразі перебуває в розробці.

Warcraft III: Reforged вийшла 28 січня і відразу отримала низку негативних відгуків через велику кількість багів та халтурне виконання. Розробникам довелося ввести автоматичне повернення коштів гравцям і вибачитися перед фанатами.

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Автор: Михайло Года
Теги: Техно Новини Техно Ігри Blizzard Entertainment
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