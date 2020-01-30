Українській Вікіпедії – 16 років: як все починалося

30 січня український сегмент Вікіпедії святкує 16 років від дня створення першої статті. Сайт 24 каналу поставив десять важливих запитань представникам "Вікімедіа Україна", аби розібратися, що нині представляє собою наша онлайн-енциклопедія. Ось як відповіли провідні українські вікіпедисти.

1. Хто був ініціатором створення української Вікіпедії?

Якщо коротко – не було одного ініціатора створення, адже українська Вікіпедія є одним із багатьох мовних розділів Вікіпедії загалом.

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Засновники світової Вікіпедії Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер

Вікіпедію (яка почалась з англійського мовного розділу) заснували на початку 2001 року американці Джиммі Вейлз та Ларі Сенґер. Вона зародилася як додатковий проєкт до "Нюпедії" – онлайнового енциклопедичного ресурсу, дописувачами якого могли стати лише експерти. Модель останньої виявилася не особливо ефективною, а от ідея Вікіпедії – вільної онлайн-енциклопедії, яку розбудовують усі охочі волонтери, – виявилась значно дієвішою.

У тому ж 2001 році засновники Вікіпедії додали можливість створювати окремі мовні розділи, і поступово стали з’являтися Вікіпедії іншими мовами. Україномовна спільнота в онлайн-енциклопедії згодом також виокремилася, і 30 січня 2004 року, коли була створена перша стаття в українській Вікіпедії, вважається днем народження українськомовного розділу онлайн-енциклопедії.

2. Якою була перша стаття в українській Вікіпедії? Яка найпопулярніша за весь час?

Атом – перша стаття української Вікіпедії

Перша створена в українському розділі Вікіпедії стаття була про атом, яку написав користувач з Японії родом із Києва. До "Атома" була й інша, більш рання спроба створити статтю з назвою "Географія" від незареєстрованого користувача. Але ця спроба виявилась невдалою.

Стосовно найпопулярніших статей за весь час існування українського розділу, такі дані поки що недоступні. Втім є статистика з 2015 по 2019 рік, згідно з якою список найбільш відвідуваних статей виглядає так:

1. Україна

2. Шевченко Тарас Григорович

3. Франко Іван Якович

4. Київ

5. Леся Українка

6. Друга світова війна

7. Перша світова війна

8. Львів

9. Київська Русь

10. Список українських жіночих імен

Перші дві статті незмінно очолювали цей список більше 10-ти років. Лише минулого року лідери списку змінились…

3. Які статті найбільше читали у 2019 році?

Цьогоріч перелік топ-3 найпопулярніших статей змінився вперше за 10 років. Перші сходинки посіли статті про перехід церковних громад до Православної Церкви України (понад 1 мільйон переглядів за рік) та про президента України Володимира Зеленського (понад 857 тисяч переглядів). На третій позиції стаття про Україну, яка минулими роками була першою у списку.

Загалом читачі й читачки дуже зацікавилися темою переходу парафій до ПЦУ – це перша стаття в історії україномовного розділу Вікіпедії, що подолала позначку в мільйон відвідувань за рік.

Ще одне цікаве спостереження: значна частина списку – політики. Це є результатом минулорічних президентських і парламентських виборів в Україні. У найпопулярніших статтях 2018 року з політичних постатей були лише експрезидент Петро Порошенко та королева Єлизавета II, а у 2019 році додалися статті про президентські й парламентські вибори, Володимира Зеленського та інших політичних фігур України. Також завдяки виборам і зміні влади до топ-10 потрапили дві персони, про яких у Вікіпедії до цього року статей навіть не існувало: голова Верховної Ради України Дмитро Разумков і прем’єр-міністр Олексій Гончарук.

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4. Скільки зараз статей в українській Вікіпедії? Яке місце вона посідає серед інших мовних розділів?

Зараз українська Вікіпедія налічує понад 985 тисяч статей, позначку в мільйон можливо буде досягнуто вже найближчими місяцями. Це 17-те місце у світі серед 299 мовних розділів онлайн-енциклопедії. Одразу за українською, на 18-му місці за кількістю статей, знаходиться Вікіпедія перською мовою, а на 16-й сходинці – португальська.

Найбільшу кількість статей містить англійський мовний розділ, який у січні перетнув позначку в 6 мільйонів.

5. Хто і як фінансує Вікіпедію?

Вікіпедія, як і інші проекти "Фонду Вікімедіа", існують за рахунок пожертв читачів. З самого моменту заснування онлайн-енциклопедія була і залишається некомерційним ресурсом, що не бере гроші за доступ до статей і не розміщує рекламу.

Щорічно "Фонд Вікімедіа" публікує звіт про зібрані кошти, а також список донорів, що вносять найбільш значимі суми. За минулий фінансовий рік Вікіпедії пожертвували гроші понад 7 мільйонів людей та організацій з усього світу.

6. Чим займається "Вікімедіа Україна"? Які її головні здобутки?

"Вікімедіа Україна" – це регіональне відділення "Фонду Вікімедіа", що сприяє розвитку Вікіпедії в Україні.

Ми існуємо вже понад 10 років. Головні здобутки за цей час – проведення й підтримка сотень тренінгів із редагування Вікіпедії по всій Україні; щорічна координація міжнародних фотоконкурсів "Вікі любить Землю" та української частини "Вікі любить пам’ятки"; співпраця з десятками освітніх установ і закладів культури для інтеграції Вікіпедії у їхню роботу та багато інших проектів.



Покинута церква у Ставішені (Польща). Це фото стало переможцем міжнародного етапу "Вікі любить пам’ятки"-2019.

Крім цього, ми займаємось розвитком вільних ліцензій в Україні, а також підтримкою та популяризацією інших проєктів "Фонду Вікімедіа", серед яких Вікіджерела, Вікісховище, Вікісловник, Вікіновини та інші.

Ми реалізовуємо проекти, покликані розвивати українську Вікіпедію, але маємо такий самий вплив на її вміст, як і будь-які інші користувачі.

Деталі: Google Translate використають для перекладу "Вікіпедії"

7. Хто наповнює Вікіпедію і перевіряє статті?

Енциклопедію наповнюють волонтери. Загалом Вікіпедія – це продукт колективної волонтерської діяльності, до розбудови якого може долучитися кожен. Тут немає офіційно найнятих людей, які писатимуть до неї за гроші. Люди і компанії, які пропонують платно написати або захистити статтю від вилучення з онлайн-енциклопедії ніколи не діють від імені Вікіпедії, томуми не радимо звертатись до них.

Перевіркою статей займаються адміністратори, а також патрульні – волонтери, що добре знають правила Вікіпедії та дотримуються них. Саме вони слідкують за тим, щоб контент онлайн-енциклопедії відповідав її головним принципам: нейтральності, висвітленню різних точок зору, відсутності плагіату тощо. Наразі в українській Вікіпедії 46 адміністраторів і понад 450 патрульних. Рішення про те, чи надавати користувачеві такий статус, приймається шляхом обговорення у спільноті активних дописувачів.



Колективне фото провідних українських вікіпедистів

8. Як Вікіпедія бореться з фейками та замовними статтями?

Статті перевіряють та редагують адміністратори і патрульні – вони оцінюють джерела, які використовувались для написання статті і роблять висновки щодо правдивості інформації. Проблема полягає у тому, що чимало нових статей створюється щодня, і перевірити їх усі за короткий термін наразі неможливо. Тому трапляються випадки, коли недостовірна інформація опублікована і доступна певний проміжок часу, аж допоки стаття не трапиться комусь із редакторів.

Водночас, чим популярніша тема статті, тим більше волонтерів-дописувачів спостерігають за нею і тим швидше некоректну інформацію приберуть. Також найбільш популярні статті захищені від редагування для незареєстрованих дописувачів, і додати некоректну інформацію до них ще складніше. Більшість фейків та навмисних помилок вилучаються з них практично відразу.

Ми радимо читачам завжди, навіть якщо інформація виглядає достовірною, перевіряти джерела, на які посилаються автори. Це не лише дасть краще уявлення про те, чи можна довіряти написаному, а й потренує здатність відрізняти якісні джерела від таких, на які покладатись не слід.



Вікіпедія відкрита для всіх

9. Чи можна написати статтю у Вікіпедії про себе чи свого родича або друга?

Можна, але не варто – вам буде складно дотримуватись принципу нейтральності, який є наріжним для енциклопедії. Також слід врахувати, чи відповідатиме стаття про вас чи вашого друга критеріям значимості Вікіпедії, себто чи став/стала персона відомою настільки, щоб писати про неї до енциклопедії. Якщо згадок про цю людину в надійних джерелах (книгах, журналах, газетах чи якісних онлайн-ЗМІ) недостатньо, то статтю, найімовірніше за все, вилучать.

Окрім цього, важливо усвідомлювати, що ви не в змозі захистити статтю від редагувань інших користувачів, які можуть додати до неї критичну інформацію. І тоді, у випадку якщо ці дані підкріплені надійними джерелами, ви вже не зможете вилучити їх зі статті.

Втім прямої заборони писати про себе чи своїх друзів немає. Головне – дотримуватись енциклопедичного стилю, принципу нейтральності і надавати посилання на якісні джерела.



Проекти "Вікімедія Україна"

10. Що робити, якщо побачив помилку у Вікіпедії?

Ви можете повідомити про помилку у Кнайпі (форумі Вікіпедії) або у відкритій Фейсбук-групі. Але найкраще і найшвидше рішення – виправити її самотужки. Просто натисніть кнопку "Редагувати" у верхньому меню сайту, для цього навіть не потрібно реєструватись. Не бійтеся зробити щось неправильно – історія змін зберігається на сайті і доступна кожному користувачеві. Якщо щось пішло не так, статтю просто повернуть до її початкового вигляду.

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