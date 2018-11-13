Українці різко втратили інтерес до iPhone за минулий рік

Протягом 2018 року українці майже вдвічі меншу купували iPhone, аніж у минулому році. Якщо бути точними, то смартфонів Apple в Україні купили на 43% менше.

Про це пише tech.liga.net, посилаючись на дані торгової мережі MOYO.

Не змінила ситуацію навіть осіння презентація Apple, під час якої представили нові флагмани iPhone Xs, iPhone Xs Max та більш доступний варіант iPhone Xr. Перші дві моделі вже доступні на українському ринку. Та користувачі не поспішають їх купувати.

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Так, згідно із статистикою MOYO, за перші 10 місяців 2018 року знизилась зацікавленість і щодо відновлених iPhone – він знизився на 48%.

У компанії припускають, що зниження попиту на iPhone може бути пов’язано із високою вартістю нових моделей, а також посиленням позицій китайських брендів на українському ринку.

Така зміна може бути пов'язана із ростом популярності китайських брендів

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