Українці створили унікальний сервіс, який Google розпізнає як людину

Українська команда спеціалістів Big Data SEO в компанії Promo.ua розробила унікальний сервіс DeepCaptcha. Програма працює на базі штучного інтелекту. Її головна мета – спростити та прискорити роботу SEO-фахівців, веб-майстрів, маркетингових агентств тощо.

Як розповіли у прес-службі компанії, Google розпізнає автоматизовані дії і намагається захистити систему від атаки роботів, викидаючи капчу. І ця капча істотно гальмує роботу спеціалістів, адже розгадування однієї картинки займає близько 30 секунд.

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Є сервіси для обходу капчі, але вони платні та при цьому співробітник повинен бути уважним – від цього залежить швидкість і якість розгадування капчі.

Саме тому створили сервіс DeepCaptcha. Він складається з трьох блоків:

Back-end Клікер Власне нейронна мережа

Як працює система. Back-end-частина приймає завдання і відправляє на клікери. Клікер відкриває капчу і розпізнає необхідний клас, завантажує картинку і відправляє її в певну нейронну мережу. Штучний інтелект ідентифікує клас і підтверджує, чи об’єкт на зображенні правильний. Отримавши "Так", клікер натискає на потрібні зображення капчі і видає рішення.

Зараз команда працює над збільшенням швидкості і точності, щоб зменшити кількість повторного розгадування капчів. Зараз на одну капчу йде 40-60 секунд. Тож фахівці спробують скоротити цей показник до 15-20 секунд.

Наразі DeepCaptcha перебуває у тестовому режимі. Протестувати систему можна за посиланням.

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