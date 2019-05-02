Українці вигадали "вічний блокнот": стартап уже зібрав 27 тисяч доларів

658 Читать новость на русском
Українці вигадали "вічний блокнот": стартап уже зібрав 27 тисяч доларів
Українці вигадали "вічний блокнот": стартап уже зібрав 27 тисяч доларів / kickstarter.com

Український стартап Nuka запустив кампанію на Kickstarter, аби зібрати 20 тисяч доларів на "вічний блокнот і олівець". Інноваційний блокнот дозволяє робити записи, а потім видаляти їх.

Станом на 2 травня стартап зібрав навіть більше, ніж потрібно – майже 27 тисяч доларів, повідомляє Kickstarter.

Читайте також: Стартап на "розумних" бюстгалтерах: у чому його особливість

У інноваційному блокноті можна робити безліч записів на одній сторінці будь-яким олівцем або маркером.

Зробіть найменші рухи і весь запис повністю зникне завдяки nuka magic eraser,
– йдеться у повідомленні.

Стерти записи можна спеціальними вологими серветками та балончиками із нетоксичною рідиною всередині.

Крім того, за допомогою спеціального розширення на смартфоні записи у блокноті можна сканувати. Отриманні сканування можна зберігати за окремими категоріями у спеціальній програмі, їх можна додавати до календаря та отримувати сповіщення про незавершені проекти. Тож блокнот також можна використовувати як планер.

З чого виготовлений інноваційний блокнот? Компоненти для блокноту виготовляються з водонепроникних матеріалів, які раніше не використовувалися в інших канцелярських товарах. Тож нотатки не можуть бути знищені, навіть якщо розлити на них будь-яку рідину.

Папір, що використовується, неможливо розірвати, тому цей блокнот довговічний. Розробники наголошують, що всі тактильні відчуття паперу були збережені.

З чого виготовлений олівець? Його виготовлено із унікального металевого сплаву. Тобто він виглядає як звичайний олівець, однак його не потрібно постійно заточувати.

Українці вигадали "вічний блокнот": дивіться відео

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
Коли Зеленський назве кандидатів на посади міністрів, генпрокурора та голови СБУ
сьогодні
6039
Теги: Новини України Техно IT-бізнес Стартап
Джерело: 24 канал
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
1 травня 08:03 В Україні запрацювало перенесення номера: як це зробити
8270
Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
30 квітня 16:02 Як видалити профіль в Instagram: покрокова інструкція
Олена Кандяк 1798
Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
29 квітня 22:02 Як зробити зовнішній жорсткий диск та зекономити
Анастасія Можаровська 4946
Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
29 квітня 14:02 Як швидко зробити скріншот: ТОП-10 корисних програм, які знадобляться кожному
7661
Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
28 квітня 21:33 Огляд Honor 10 Lite: преміальний вигляд та достойна камера за бюджетну ціну
Ірина Полицька 1761
Новини
Більше новин
Залиште відгук