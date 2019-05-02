Українці вигадали "вічний блокнот": стартап уже зібрав 27 тисяч доларів

Український стартап Nuka запустив кампанію на Kickstarter, аби зібрати 20 тисяч доларів на "вічний блокнот і олівець". Інноваційний блокнот дозволяє робити записи, а потім видаляти їх.

Станом на 2 травня стартап зібрав навіть більше, ніж потрібно – майже 27 тисяч доларів, повідомляє Kickstarter.

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У інноваційному блокноті можна робити безліч записів на одній сторінці будь-яким олівцем або маркером.

Зробіть найменші рухи і весь запис повністю зникне завдяки nuka magic eraser,

– йдеться у повідомленні.

Стерти записи можна спеціальними вологими серветками та балончиками із нетоксичною рідиною всередині.

Крім того, за допомогою спеціального розширення на смартфоні записи у блокноті можна сканувати. Отриманні сканування можна зберігати за окремими категоріями у спеціальній програмі, їх можна додавати до календаря та отримувати сповіщення про незавершені проекти. Тож блокнот також можна використовувати як планер.

З чого виготовлений інноваційний блокнот? Компоненти для блокноту виготовляються з водонепроникних матеріалів, які раніше не використовувалися в інших канцелярських товарах. Тож нотатки не можуть бути знищені, навіть якщо розлити на них будь-яку рідину.

Папір, що використовується, неможливо розірвати, тому цей блокнот довговічний. Розробники наголошують, що всі тактильні відчуття паперу були збережені.

З чого виготовлений олівець? Його виготовлено із унікального металевого сплаву. Тобто він виглядає як звичайний олівець, однак його не потрібно постійно заточувати.

Українці вигадали "вічний блокнот": дивіться відео

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