В Android 10 з'явиться функція захисту смартфонів від самозаймання

Після релізу операційної системи Android 10 в мережі почали з'являтися подробиці щодо ключових фішок нової ОС. Android 10 отримала функцію апаратного моніторингу позаштатних ситуацій, яка здатна попередити навіть займання смартфона.

Що відомо про нову функцію? Функція автоматичного відключення порту USB раніше була доступна лише власникам деяких смартфонів Samsung.

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Тепер Google вирішила зробити її штатною для всіх Android-ґаджетів. У разі забруднення, перегріву або попадання води система автоматично відключить порт, попередивши подальшу зарядку пристрою в невідповідних умовах.

Як вона працює? Власники апаратів з встановленою Android 10 отримуватимуть відповідне повідомлення про перегрів USB-порту з рекомендацією очистити його від забруднення і перевірити кабель. Повідомлення буде відображатися паралельно з блокуванням порту до тих пір, поки користувач не підтвердить його перегляд або не погодиться продовжити використання апарату на свій страх і ризик.



Як працюватиме нова функція

Для Android 10 пристрій знаходиться в "критичному стані" при підвищенні температури вище 60 градусів. Аварійний режим включається при досягненні температури в 65 градусів.

Нововведення покликане запобігти можливій поломці або мимовільному загорянню смартфонів під час зарядки.

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