В браузері Google Chrome виявили уразливість, яка виводить з ладу комп'ютери

Зловмисники виявили чергову масштабну уразливість, яка дозволяє перезавантажувати процесори комп'ютерів, повністю виводячи їх із ладу. Проте, як виявилося, уразливість виявили не в операційній системі Windows, а в найбільш популярному браузері – Google Chrome.

Про це повідомляє Geekon.

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Саме через свою популярність серед користувачів операційної системи Windows, Chrome в результаті і став масовою проблемою для цих користувачів, відкриваючи хакерам можливість фізично нашкодити їх ПК та ноутбукам.

Масштаб проблеми міг би бути куди серйознішим, якби експерт з кібербезпеки з компанії Microsoft Жером Сегура не виявив дану уразливість і не повідомив про це в загальному доступі.



Google Chrome можна зламати за допомогою простого коду

За його словами, помилка працює в кілька етапів і використовується хакерами досить хитро. Користувач отримує нібито системне повідомлення про шкідливе програмне забезпечення. Вийти з браузера після такого повідомлення можливо тільки через «Диспетчер завдань» Windows.

При відкритті диспетчера задач Chrome починає навантажувати процесор ПК фіктивною роботою по обробці фонових процесів, витрачаючи в результаті всі ресурси системи і виводячи її з ладу. При цьому, хакерам немає необхідності копатися в коді браузера або щось зламувати. Для активації шкідливого циклу процесів, досить найпростішого JavaScript-коду, який активно копіюється і поширюється в мережі.

Google вже повідомили, що працюють над усуненням помилки і подякували колезі з Microsoft за оперативне виявлення уразливості.

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