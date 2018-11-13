В браузері Mozilla Firefox з'явилося кілька корисних функцій

Компанія Mozilla представила дві нові можливості браузера Firefox. Наразі вони доступні для користувачів в тестовому режимі.

Про це повідомляє Ferra.

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Перша функція – це розширення під назвою Price Wise. Він дозволяє автоматично відстежувати ціни на товари в інтернет-магазинах. Поки мова йде про п'ять найбільших рітейлерах США – Amazon, Best Buy, eBay, Home Depot та Walmart, проте міжнародні магазини наразі не підтримуються.



В браузері Firefox з'явилась можливість відслідковувати ціни

Друга – розширення Email Tabs для швидкого відправлення посилань електронною поштою. Сервіс дозволяє відправити поштою одне або кілька посилань на вкладки в браузері, а також контент з них. На даний момент підтримується тільки електронна пошта Google Gmail. В майбутньому планується підтримка й інших сервісів.



В Firefox можна відправляти посилання на електронну пошту

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