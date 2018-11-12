В мережі з'явились фото та характеристики смартфона Huawei P30 Pro

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Huawei P30 Pro: фото та характеристики
Huawei P30 Pro: фото та характеристики / Фото з вільних джерел

В мережі з’явились перші подробиці щодо нового флагмана Huawei 2019 року. Смартфон отримав умовну назву Huawei P30 Pro, потрійну основну та фронтальну камери та ще кілька цікавих особливостей.

Про це повідомляє IGeekPhone.

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Відомо, що смартфон отримає дизайн, схожий з Mate 20 Pro – безрамковий дисплей із закругленими краями і вирізом під фронтальну камеру та датчики. Екран займатиме 91,2% передньої панелі. Також він успадкує екранний сканер відбитків пальців і тривимірну систему розпізнавання осіб.

Huawei P30 Pro
Дизайн смартфона Huawei P30 Pro

Діагональ дисплея складе 6,5 дюйма. Основна камера буде потрійною – на 41 Мп + 12 Мп + 21 Мп з 8-кратним оптичним зумом за однією версією і 40 Мп + 20 Мп + 48 Мп за іншою, проте не в "квадратному" виконанні, як у Mate 20 Pro, а вертикальному.

Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro отримає потрійну основну і фронтальну камери

Апаратною основою стане флагманський процесор Kirin 980. Також відзначається, що новинка отримає акумулятор ємністю 4 500 мАг з можливістю швидкої і бездротової зарядки, в тому числі і бездротової зарядки інших смартфонів.

Huawei P30 Pro
Huawei P30 Pro презентують в 2019 році

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Теги: Техно Смартфони Huawei
Джерело: Техно
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