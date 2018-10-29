В мережі з'явилися цікаві деталі про процесор Qualcomm Snapdragon 8150
Відомий інсайдер Роланд Кванд поділився новими подробицями щодо флагманського процесора Snapdragon 8150. Відзначимо, компанія Qualcomm поки офіційно не представила цей чіпсет.
Про це Роланд Кванд повідомив на своїй сторінці в Twitter.
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Раніше Snapdragon 8150 був відомий під назвою Snapdragon 855. Однак нещодавно стало відомо, що наступний флагман Qualcomm вийде під назвою Snapdragon 8150, а не Snapdragon 855, як очікувалося.
За словами Квандта, Snapdragon 8150 отримає архітектуру, подібну до нового 7-нанометрового Kirin 980 від Huawei. Чіп включає три обчислювальних кластера. Один кластер включає чотири ядра з кодовою назвою Silver та середньою продуктивністю, другий і третій – по два ядра з кодовими назвами Gold і Gold + підвищеної продуктивності.
За попередніми даними, ними стануть Cortex-A-55 і A-76. Перші, під кодовою назвою Silver, працюватимуть на частоті 1,7 ГГц, а другі під кодовою назвою Gold – на частоті 2,6 ГГц. Kirin 980 став першим процесором з ядрами Cortex-A76 і графікою Mali-G76.
Квандт також повідомив, що офіційний дебют Snapdragon 8150 відбудеться на прес-заході Qualcomm на Гаваях в грудні 2018 року.
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