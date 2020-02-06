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В органах держвлади з'явиться нова посада CDTO, – Гончарук

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Олексій Гончарук / Фото з вільних джерел

На презентації додатку "Дія", який передбачає діджиталізацію державних послуг, прем'єр Олексій Гончарук підкреслив, що незабаром всі органи державної влади зазнають змін. Зокрема, планують ввести нову посаду – CDTO.

У четвер, 6 лютого, під час офіційної презентації сервісу "Дія" прем'єр наголосив, що кожен орган державної влади повинен отримати людину, яка буде відповідальна за цифрову трансформацію. Зокрема, у планах уряду ввести посаду CDTO (Chief Digital Transformation Officer). 

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Що це за посада

CDTO – це одна з вищих адміністративних посад організації, яка відповідає за цифрову стратегію. Ініціатор або провідник єдиної політики цифровий трансформації або цифрового розвитку організації. Він забезпечує управління реалізацією проектів цифрової трансформації і координацію з проєктами інших організацій екосистеми, і з державними цифровими платформами і проєктами.

Ми маємо намір видавати вам кожного тижня нові рішення. Для цього потрібна структура. Це означає, що в кожному міністерстві, в кожному органі державної влади має бути людина відповідальна за цифровізацію – CDTO. Це принцип, якого ми будемо дотримуватися і найближчим часом це буде реалізовано в кожному органі державної влади,
– зазначив прем'єр.

Що відомо про додаток "Дія"

Це мобільний додаток, створений у межах проєкту діджиталізації державних процесів. Це передбачає усунення ланки "людина – людина" при наданні держпослуг. В ідеалі держава в смартфоні – це можливість отримати будь-яку державну послугу, просто взявши свій смартфон. У планах проєкту – кожен українець матиме особистий кабінет жителя і зможе відстежувати всі дані, які держава має про нього.

Онлайн-трансляція презентації додатку "Дія" – дивіться відео

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Автор: Єва Шварц
Теги: Новини політики Техно Інтернет Новини Техно Дія Олексій Гончарук
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