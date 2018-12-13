В Україні хакери розіслали держслужбовцям фейкові листи від імені НАЗК

У середу, 12 грудня, на адреси державних службовців України невідомі розіслали листа, який містить логотип Національного агентства з питань запобігання корупції та прохання пройти анкетування.

Про це повідомляє прес-служба НАЗК.

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В агентстві зазначили, що лист відправили з адреси [email protected] Насправді ж усі повідомлення від НАЗК надходять виключно з домену gov.ua.

У відомстві запевнили, що не складали та не розсилали листа з опитуванням державних службовців. НАЗК просить у разі надходження такого повідомлення не відкривати його, не завантажувати та не переходити за запропонованими посиланнями.

Про факт вірусної розсилки листів від імені НАЗК відомство повідомить правоохоронцям.