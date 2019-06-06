В Україні створили бота, що відстежує інформацію про людину або компанію у ЗМІ

Григорій Маленко, керуючий партнер агентства "SERM", створив Telegram-бота, який моніторить згадки в українських інтернет-виданнях. Він отримав назву MediaMonitoringBot.

Так, бот повідомляє користувача. Якщо задане слово-ключ з’явиться у ЗМІ. При цьому зробить це дуже оперативно – не пізніше п'яти хвилин після появи матеріалу.

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Як він працює. Користувачеві потрібно задати ключове слово, за яким він хоче відстежувати згадки. Наприклад, назва компанії, прізвище людини тощо. Якщо матеріал із ключем з’явиться десь у медіа, бот відправить повідомлення про це. Там буде вказано, у якому саме ЗМІ (з лінком на медіа) та яке слово-ключ було вжито. Окрім того, користувач отримує прогноз за охопленням (рейтинг сайту і потенційне охоплення публікації).

Наразі MediaMonitoringBot відстежує лише українські ЗМІ, у його базі нині є понад 200 онлайн-видань. Згадки в іноземних блогах поки він не моніторить.

Кого зацікавить. Він може стати корисним підприємцям і керівникам бізнесу, а також публічним персонам, які хочуть знати, що про них пишуть.

Вартість. Користувач може безкоштовно перевірити 5 слів-ключів.

Є два платних тарифи.

Перший варіант включає до 25 ключових слів, звітів та функції стоп-слів (дає змогу виключити з результатів матеріали, де згадується "стоп-слово". Якщо в матеріалі є згадка ключового слова, але також згадується і "стоп-слово", то користувач його не побачить). Його вартість становить 2 990 грн на рік.

Ще один тариф "Преміум" має розширену базу ЗМІ та індивідуальні звіти. Його ціна – 29 999 грн в рік.

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