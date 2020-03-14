В Україні запрацював сервіс для моніторингу коронавірусу
В Офісі Президента запустили сервіс, який дозволяє відстежувати поширення коронавірусу в Україні. На сайті відображені лабораторно підтверджені випадки зараження коронавірусом, підозри захворювання та лікарні, які готові приймати хворих.
На ресурсі оперативно з’являтиметься інформація про коронавірус в Україні.
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На карті позначена кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом – червоний колір, та підозр щодо можливого зараження – жовтий.
Зеленим кольором позначені лікарні, які можуть приймати інфікованих, і де немає підозр та підтверджених випадків коронавірусу.
Стежити за ситуацією з коронавірусом в Україні можна за посиланням.
Ресурс запустив директорат з питань регіональної політики та децентралізації Офісу Президента.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні 14 березня / Скріншот Public.tableau.com
Зверніть увагу! Міністерство охорони здоров’я запустило телеграм-бот, який оперативно відповідає на запитання щодо коронавірусу. Крім того, в Україні працює телеграм-канал "Коронавірус_інфо".
Основне про коронавірус в Україні
- Наразі відомо про три випадки зараження коронавірусом. Першою жертвою захворювання стала 71-річна пацієнтка з Радомишля, що на Житомирщині. Вона померла 13 березня.
- По всій Україні з 12 березня для запобігання поширення коронавірусу ввели карантин.
- Україна закупила тест-системи для виявлення нового коронавірусу. Зокрема, у Київ надійшла понад тисяча тест-систем для виявлення захворювання. До кінця тижня повинні привезти ще 5 тисяч.
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