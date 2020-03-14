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В Україні запрацював сервіс для моніторингу коронавірусу

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В Україні запрацював сервіс для моніторингу коронавірусу / tsn.ua

В Офісі Президента запустили сервіс, який дозволяє відстежувати поширення коронавірусу в Україні. На сайті відображені лабораторно підтверджені випадки зараження коронавірусом, підозри захворювання та лікарні, які готові приймати хворих.

На ресурсі оперативно з’являтиметься інформація про коронавірус в Україні.

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На карті позначена кількість лабораторно підтверджених випадків захворювання коронавірусом – червоний колір, та підозр щодо можливого зараження – жовтий.

Зеленим кольором позначені лікарні, які можуть приймати інфікованих, і де немає підозр та підтверджених випадків коронавірусу.

Стежити за ситуацією з коронавірусом в Україні можна за посиланням.

Ресурс запустив директорат з питань регіональної політики та децентралізації Офісу Президента.


Яка ситуація з коронавірусом в Україні 14 березня / Скріншот Public.tableau.com

Зверніть увагу! Міністерство охорони здоров’я запустило телеграм-бот, який оперативно відповідає на запитання щодо коронавірусу. Крім того, в Україні працює телеграм-канал "Коронавірус_інфо".

Основне про коронавірус в Україні


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Автор: Наталія Пристанська
Теги: Коронавірус в Україні Здоров'я Інтернет Техно Офіс Президента Новини Техно
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