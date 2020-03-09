В Україні запрацював сервіс оренди електросамокатів Kiwi: перелік міст та ціни

Новий сервіс Kiwi, що забезпечує автоматизований прокат електросамокатів, став доступний в Україні. На відміну від прокату велосипедів електросамокати не будуть прикріплювати до певних місць. Тож їх можна просто залишити в будь-якій точці центру міста, головне, щоб вони не заважали перехожим і автомобілям.

Де доступний сервіс

З початку березня Kiwi запрацював в Одесі. І найближчим часом оренда електросамокатів стане доступною в Києві. Щодо інших українських міст, то точний перелік міст компанія не повідомляє.

Як працює Kiwi

Для того, щоб почати користуватися сервісом, потрібно завантажити застосунок в магазині додатків:

Далі у додатку потрібно зареєструватись. Користувач має вказати свій номер мобільного, на який прийде код підтвердження. Також користувач має поповнити свій рахунок, щоб взяти самокат в оренду.

Після цього можна починати шукати самокат поблизу. Місцезнаходження вільних електросамокатів можна побачити на карті. Щоб розблокувати обраний самокат, потрібно відсканувати QR-код на кермі.

Щоб почати рух, потрібно прибрати підніжку, відштовхнутися і натиснути на важіль праворуч на кермі самоката. Після завершення поїздки користувач має відзначити в додатку, що ви закінчили свою поїздку і сфотографувати самокат.

Ціна

Розблокування електросамокату коштує 10 гривень. Після цього з рахунку будуть списувати по 3 гривні за кожну хвилину використання.

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