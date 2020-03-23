В українській Вікіпедії створено мільйонну статтю

Українська Вікіпедія є найбільшою в історії енциклопедією українською мовою, і вона продовжує зростати. Щодня дописувачки та дописувачі створюють приблизно 240 статей — і вночі 23 березня їхня загальна кількість сягнула мільйона.

Ювілейною стала стаття "Одетта (співачка)" про американську громадську активістку та співачку у жанрі фолк і блюз, повідомили у блозі енциклопедії.

Цікаво День народження Вікіпедії: те, чого ви могли не знати про популярну енциклопедію

Автором статті є Олег Кущ, освітянин із Кременчука, який викладає зарубіжну літературу в ліцеї та у коледжі. Він приєднався до української Вікіпедії у квітні 2016 року після відвідування тренінгу з редагування Вікіпедії, і зараз є активним дописувачем; в основному пише про мистецтво та краєзнавство.

Хто був ініціатором створення української Вікіпедії?

Конкретного засновника українська Вікіпедія не мала, адже вона є одним із багатьох мовних розділів Вікіпедії загалом.



Засновники світової Вікіпедії Джиммі Вейлз і Ларрі Сенгер

Вікіпедію (яка почалась з англійського мовного розділу) заснували на початку 2001 року американці Джиммі Вейлз та Ларі Сенґер. Вона зародилася як додатковий проєкт до "Нюпедії" – онлайнового енциклопедичного ресурсу, дописувачами якого могли стати лише експерти. Модель останньої виявилася не особливо ефективною, а от ідея Вікіпедії – вільної онлайн-енциклопедії, яку розбудовують усі охочі волонтери, – виявилась значно дієвішою.

У тому ж 2001 році засновники Вікіпедії додали можливість створювати окремі мовні розділи, і поступово стали з’являтися Вікіпедії іншими мовами. Україномовна спільнота в онлайн-енциклопедії згодом також виокремилася, і 30 січня 2004 року, коли була створена перша стаття в українській Вікіпедії, вважається днем народження українськомовного розділу онлайн-енциклопедії.

Атом – перша стаття української Вікіпедії

Перша створена в українському розділі Вікіпедії стаття була про атом, яку написав користувач з Японії родом із Києва. До "Атома" була й інша, більш рання спроба створити статтю з назвою "Географія" від незареєстрованого користувача. Але ця спроба виявилась невдалою.

Стосовно найпопулярніших статей за весь час існування українського розділу, такі дані поки що недоступні. Втім є статистика з 2015 по 2019 рік, згідно з якою список найбільш відвідуваних статей виглядає так:

1. Україна

2. Шевченко Тарас Григорович

3. Франко Іван Якович

4. Київ

5. Леся Українка

6. Друга світова війна

7. Перша світова війна

8. Львів

9. Київська Русь

10. Список українських жіночих імен

Перші дві статті незмінно очолювали цей список більше 10-ти років. Лише минулого року лідери списку змінились.

Що робити, якщо побачив помилку у Вікіпедії?

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