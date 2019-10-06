Вчені створили новий тип акумуляторних батарей

Команда інженерів Массачусетського технологічного інституту знайшла новий спосіб створення ефективних акумуляторних батарей. За заявою науковців, новий тип акумуляторів може замінити літій-іонні рішення в пристроях.

За запевненням розробників, нова технологія виготовлення акумуляторів здатна забезпечити в 7 разів більшу ємність, ніж у класичних літій-іонних рішень, повідомляє New Atlas.

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Недоліком перших прототипів виявилася недовговічність структур АКБ – вони витримували всього близько 10 циклів перезарядки.

Що відомо про розробку? Ідею розвинули фахівці з Університету штату Іллінойс в Чикаго, які зуміли подолати тенденцію до відновлення вуглецю на каталізаторі в процесі зарядки, яка порушувала стабільність роботи батареї. Проблему вдалося вирішити додаванням наночастинок дисульфіду молібдену в катодний каталізатор і низкою додаткових заходів, включаючи використання гібридного електроліту. В результаті з'явився прототип акумулятора, здатний витримати близько 500 циклів зарядки.

Наша унікальна комбінація матеріалів допомагає зробити першу літієво-вуглекислотну батарею з нейтральним змістом вуглецю з набагато більшою ефективністю і тривалим терміном служби, що дозволить використовувати її в сучасних системах накопичення енергії,

– відзначив один з розробників.

Дата початку виробництва. За даними вчених, про початок комерційного виробництва АКБ нового типу говорити ще рано, але в перспективі технологія дасть змогу налагодити масове виробництво новинок.

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