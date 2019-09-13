Вчені з’ясували нові деталі про чорну діру в нашій галактиці

Астрономи з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі встановили, що надмасивна чорна діра Стрілець А, яка розташовується в центрі Чумацького Шляху, поглинає надзвичайно багато речовини.

Як пише Naked science, вчені поки не знають, чому це відбувається.

Читайте також: NASA показало фото із чотирма штормами на Землі

Вчені провели ряд спостережень за Стрільцем А та помітили яскраве світло. Спочатку вони вирішили, що це зірка S0-2, що розташована близько до об'єкта. Але згодом зрозуміли, що світло виходило саме від чорної діри. Вчені продовжили спостереження за об’єктом та зібрали 133 ночі спостережень.

Порівнявши яскравості, виміряні раніше з тими, що отримали згодом, вчені прийшли до висновку, що яскравість Стрільця А в інфрачервоному діапазоні значно збільшилась. Тож чорна діра в центрі Чумацького Шляху поглинає все більше речовини.

Про що це свідчить. Згідно з однією з гіпотез, коли S0-2 наблизилася до чорної діри, вона передала центру галактики велику кількість газу. Через відстань між об'єктами, газ досяг чорної діри тільки в цьому році.

Ще одна гіпотеза в тому, що збільшення яскравості відбулось через загибель великих астероїдів, які були втягнуті в чорну діру.

Що таке чорна діра? Це об'єкт, який створює настільки потужну силу тяжіння, що жодні швидкі частинки не можуть покинути його поверхню. Ці об’єкти поглинають навіть світло.



Про чорні діри відомо дуже мало, адже вченим складно за ними спостерігати. Прорив у вивченні цих об’єктів відбувся 10 квітня цього року, коли вчені вперше в історії змогли сфотографувати чорну діру.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно