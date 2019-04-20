Вдалий стратап: українці створили додаток для прослуховування книг

В Україні з'явився додаток з бібліотекою аудіокниг українською мовою "Абук", що доступний для iOS та Android.

У ньому можна купувати і слухати книги, що вийшли в українських видавництвах. Зараз у додатку доступні 40 книжок. Це художні твори класиків і сучасних письменників, освітня і ділова література. Ціни на твори варіюються від 55 до 135 гривень.

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Зараз в "Абук" можна слухати твори Сергія Жадана, Юрія Андруховича, Любка Дереша, Сергія Лойко, Герберга Веллса, Люко Дашвар, Едгара По.



Тепер слухати аудіокниги можна українською

Деякі книжки з аудіобібліотеки озвучили самі письменники, інші − актори, диктори радіо і телебачення.

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