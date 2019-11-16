Відео дня: канадці створили матеріал-невидимку

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Розробка канадців вражає / dezeen.com

Канадська компанія Hyperstealth Corp, що займається розробкою камуфляжного матеріалу для військових, створила нову унікальну технологію. Вона працює на кшталт плаща-невидимки.

Як передає Deezen, ця унікальна технологія отримала назву Quantum Stealth.

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Як працює ця "містика"?

Ця технологія дала змогу розробникам створити матеріал, який може приховати об’єкти, що розміщені за ним. Річ у тому, що матеріал переломлює світло так, що людина може бачити лише з дуже близької або дуже віддаленої дистанції.

Матеріал відображає світло ультрафіолетового до інфрачервоного діапазону, в результаті чого спотворюється тло. Тож на певній дистанції предмети, заховані за матеріалом, стають буквально невидимими. Звичайно, спостерігачі можуть здогадатися, що за ним щось приховано, вони не зможуть розгледіти деталі.

Виглядає розробка революційно: відео

Що ще відомо?

Цей новий матеріал тонкий і легкий, а також не потребує додаткового джерела живлення. Крім того, як розповідають розробники, процес створення "невидимки" є відносно недорогий.

Однак, поки невідомо, чи надійде Quantum Stealth у серійне виробництво.

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Теги: Новини Техно Техно Розробки IT-бізнес Канада
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