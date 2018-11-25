Відео дня: штучний інтелект написав ідеальний сценарій реклами

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Штучний інтелект написав ідеальний сценарій реклами
Штучний інтелект написав ідеальний сценарій реклами / Фото з вільних джерел

Штучний інтелект навчили писати сценарії, які максимально підлаштовані під глядачів. Перший такий твір вже екранізували і ним став рекламний ролик нової моделі Lexus ES.

Про це повідомляє Knife.

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Для того, аби створити ідеальний рекламний ролик, розробники проаналізували сотні відео автомобілів та дорогих брендів, які були номіновані на "Каннського лева" за останні 15 років. На основі отриманих даних нейромережа й згенерувала сценарій.

Реклама Lexus ES – дивіться відео

 

Відзначимо, режисером нового ролика став Кевін МакДональд, який відомий завдяки таким фільмам, як "Останній король Шотландії" та "Одного разу у вересні".

Окрім того, команда, яка працювала над створенням, рекламного відео, створила свій фільм, який розкриває всі етапи створення реклами: аналіз реакції та естетичні вподобання людей.

Як створювалася реклама Lexus ES – дивіться відео

 

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Теги: Авто Техно Штучний інтелект Lexus
Джерело: Техно
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