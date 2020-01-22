Відео дня: Tesla Cybertruck засвітив новий дизайн інтерфейсу мультимедійної системи

Як виглядає пікап Tesla Cybertruck ми вже знаємо. Тепер прийшла пора поглянути на інтерфейс його інформаційно-розважальної системи. Так, він відрізняється від того, що зараз можна бачити в машинах Tesla.

Цілком імовірно, що новий інтерфейс Tesla дебютує значно раніше, ніж вийде пікап.

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Що цікавого показали на відео

Як можна бачити, змін досить багато. З основних – різні меню й кнопки переїхали в ліву частину екрану ближче до водія. Також можна відзначити новий шрифт та нові іконки.

Відео інтерфейсу Tesla Cybertruck:

З огляду на те, що пікап ще досить нескоро потрапить на ринок, можна припустити, що такий інтерфейс з'явиться на інших машинах Tesla раніше. Крім того, до моменту виходу пікапа його зможуть оновити й переробити.

Ціни та модифікації на Tesla Cybertruck

Пікап Tesla Cybertruck доступний для замовлення у трьох модифікаціях:

Базова модель обладнана одним двигуном і заднім приводом, запас ходу – до 400 кілометрів на одному заряді. Авто зможе розігнатися до 100 км/год за 6,5 секунди. Виробництво модель розпочнуть в 2021 році і вона надійде в продаж із цінником 39 900 доларів.

Пікап з двома двигунами, повним приводом, запасом ходу до 480 кілометрів зможе розганятися до 100 км/год менш ніж за 4,5 секунди. Ця модифікація також зійде з конвеєра в 2021 році та обійдеться покупцям в 49 900 доларів.

Повнопривідна версія з трьома двигунами, запасом близько 800 кілометрів набиратиме "сотню" на спідометрі всього за 2,9 секунди. Цю версію електрокара можна буде придбати в 2022 році за ціною 69 900 доларів.

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