24 канал lifestyle Економіка Здоровʼя спорт футбол дизайн auto Освіта 24 Likar Дизайн покер
more

Відомий магазин продавав браковані iPhone: деталі скандалу

1200 Читать новость на русском
Foxconn продавав браковані iPhone / unsplash

Компанія Apple розпочала розслідування скандального інциденту, який розгорівся навколо менеджерів компанії Foxconn, яка займається збіркою та продажем iPhone. Як виявилося покупці протягом кількох років отримували браковані смартфони, які видавали за нову продукцію "яблучної" корпорації.

Що відомо про скандал

До теми: Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24

За даними азіатських ЗМІ, група менеджерів Foxconn протягом як мінімум трьох років виробляла "ліві" смартфони зі списаних комплектуючих, що підлягають знищенню, продаючи свідомо браковані ґаджети. За наявною інформацією, тіньовий бізнес приніс шахраям близько 43 мільйонів доларів.

Інцидент вже розслідується спеціальною командою Apple Business Assurance & Audit (BA&A), що звітує безпосередньо перед радою директорів компанії.

Реакція Foxconn

Foxconn утрималася від коментарів. З чуток, її колишній голова Террі Гуо заявив в одній з приватних бесід, що в компанії, що нараховує більше мільйона співробітників, завжди знайдеться невелика кількість здатних на "безрозсудні речі".

Інші подібні випадки

Apple вже не в перший раз стає жертвою шахраїв.

  • Раніше в 2019 році китайський студент завдав компанії збитків на суму близько мільйона доларів, обмінюючи контрафактні iPhone на справжні по гарантії.
  • Ще одна група займалася "крадіжкою особистостей" власників iPhone, в результаті чого корпорація зазнала втрат в розмірі 19 мільйонів доларів.

При цьому складання смартфонів з бракованих запчастин поки є наймасштабнішим злочином, пов'язаним з екосистемою Apple з числа виявлених в цьому році.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Як правильно зварити гречку на воді та молоці: поради щодо приготування
сьогодні
9401
Автор: Єва Шварц
Теги: IT-бізнес Техно Новини Техно Apple Скандал iPhone
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
18 грудня 10:07 Що подарувати на Миколая: підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 1348
17 грудня 21:00 Незвичайні та найреволюційніші смартфони 2019 року
Вероніка Климська 965
16 грудня 21:15 Найкращі смартфони другого півріччя 2019 – підбірка Техно 24
Анастасія Можаровська 1507
15 грудня 22:00 "Російський Крим" від Apple, конфлікт Huawei та США – техноскандали 2019 року
Олена Кандяк 847
14 грудня 22:02 Плащ-невидимка та кишеньковий кондиціонер – топ-розробки 2019 року
Ірина Полицька 2283
Новини
Більше новин
Залиште відгук