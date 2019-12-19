Відомий магазин продавав браковані iPhone: деталі скандалу

Компанія Apple розпочала розслідування скандального інциденту, який розгорівся навколо менеджерів компанії Foxconn, яка займається збіркою та продажем iPhone. Як виявилося покупці протягом кількох років отримували браковані смартфони, які видавали за нову продукцію "яблучної" корпорації.

Що відомо про скандал

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За даними азіатських ЗМІ, група менеджерів Foxconn протягом як мінімум трьох років виробляла "ліві" смартфони зі списаних комплектуючих, що підлягають знищенню, продаючи свідомо браковані ґаджети. За наявною інформацією, тіньовий бізнес приніс шахраям близько 43 мільйонів доларів.

Інцидент вже розслідується спеціальною командою Apple Business Assurance & Audit (BA&A), що звітує безпосередньо перед радою директорів компанії.

Реакція Foxconn

Foxconn утрималася від коментарів. З чуток, її колишній голова Террі Гуо заявив в одній з приватних бесід, що в компанії, що нараховує більше мільйона співробітників, завжди знайдеться невелика кількість здатних на "безрозсудні речі".

Інші подібні випадки

Apple вже не в перший раз стає жертвою шахраїв.

Раніше в 2019 році китайський студент завдав компанії збитків на суму близько мільйона доларів, обмінюючи контрафактні iPhone на справжні по гарантії.

Ще одна група займалася "крадіжкою особистостей" власників iPhone, в результаті чого корпорація зазнала втрат в розмірі 19 мільйонів доларів.

При цьому складання смартфонів з бракованих запчастин поки є наймасштабнішим злочином, пов'язаним з екосистемою Apple з числа виявлених в цьому році.

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