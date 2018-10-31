Виглядає неймовірно: китайський виробник представив перший в світі гнучкий смартфон FlexPai

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Rouyu Technology FlexPai: характеристики та ціна
Rouyu Technology FlexPai: характеристики та ціна / Фото з вільних джерел

Китайська компанія Rouyu Technology – один із лідерів в дослідженні та розробці гнучких кольорових дисплеїв. Саме китайський виробник першим у світі представив складний смартфон – FlexPai.

Про це повідомляє 4PDA.

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Ідея ґаджета під назвою FlexPai полягає в наявності великого екрану, як у планшета, який при непотрібності можна скласти навпіл і користуватися пристроєм як смартфоном.

Rouyu Technology FlexPai
Rouyu Technology FlexPai отримав 7,8-дюймовий дисплей

У розгорнутому стані власнику пропонується великий 7,8-дюймовий дисплей, зручний для перегляду відео, ігор і читання. В інших випадках він складається навпіл, і виходить звичайний смартфон з екраном близько 4 дюймів. Важливо відзначити, що дисплей новинки має товсті рамки.

Rouyu Technology FlexPai
Механізм роботи гнучкого смартфона Rouyu Technology FlexPai

За запевненням виробника, пристрій гарантовано витримує більше 200 тисяч згинань.

FlexPai працює під управлінням фірмової прошивки water OS на базі операційної системи Android. Вона адаптується до зміни розміру дисплея і підтримує роботу з двома дисплеями.

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Наприклад, в складеному стані на одній стороні може бути запущено один додаток, а на другий – інший. Крім того, смартфон можна покласти на стіл у формі "намета", щоб дивитися відео або запустити режим розумного екрану.

Rouyu Technology FlexPai
Ціна Rouyu Technology FlexPai

Rouyu Technology FlexPai побудований на базі невідомого процесора Snapdragon 800 серії і оснащений 6/8 ГБ оперативної пам'яті, вбудованим накопичувачем на 128/256/512 ГБ і подвійною камерою з модулями на 16 і 20 Мп. Крім того, пристрій підтримує фірмову технологію швидкої зарядки з зарядкою до 80% за одну годину.

Новинка буде виходити обмеженими партіями за ціною 1 290 доларів (близько 34 200 гривень) за модифікацію з 6 + 128 ГБ, 1 433 доларів (близько 38 000 гривень) – за 8 + 256 ГБ, 1 864 доларів (близько 49 400 гривень) – за 8 + 512 ГБ. Також виробник пообіцяв випустити версію для розробників з країн Європи, Північної Америки та Великої Британії.

Перезентація першого в світі гнучкого смартфона Rouyu Technology FlexPai – дивіться відео

 

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Теги: Техно Смартфони Ціни Китай Розробки Огляди
Джерело: Техно
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