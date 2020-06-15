Американська дизайнерка Сара Саллі випустила колекцію прикрас та аксесуарів, які прикривають деякі риси обличчя користувача та його тіло. Таким чином, начебто, можна захистити власника від цифрового стеження.

Як передає видання Dezeen, лінійка отримала назву Orwell (на честь Джорджа Оруелла, автора роману-антиутопії "1984").

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Деталі

До лінійки увійшли аксесуари для обличчя, грудей і ніг. Вони мають хвилеподібну форму, деякі з них прикрашені перлинами.

Прикраси виготовлені з світловідбивного матеріалу, який створює гру світла і тіней, завдяки чому риси спотворюються і порушується симетрія.

Прикраса захищає від зчитування серцевого ритму /Фото: dezeen.com

А працює?

Як переконує авторка, ці прикраси можуть захистити користувачів від системи розпізнавання осіб, зчитування серцевого ритму і відстеження пройденої дистанції тощо.

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Роботи вже пройшли тестування, яке показало – ступінь достовірності Amazon Rekognition знизилась до 92%. Тож це дуже хороший варіант. Адже, наприклад у судах США можуть використовувати докази зі ступенем достовірності 99%.

Прикраса захищає від відстеження пройденої дистанції / Фото: dezeen.com