Vivo в Україні: компанія офіційно вийшла на вітчизняний ринок

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Vivo в Україні
Vivo в Україні

Китайська компанія Vivo офіційно заявила про вихід на український ринок. Цікаво, що Україна стала першою країною в Європі в якій офіційно розпочалися продажі смартфонів під брендом Vivo.

Україна повинна виступити плацдармом для розбудови бізнесу компанії на європейському ринку.

Разом з тим компанія запускає в Україні 5 моделей смартфонів Vivo: Y91c, Y93lite, Y15, Y17 та V15 Pro.

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Так, V15 Pro отримав потрійну основну камеру та оригінальний дизайн із висувною фронтально камерою. Сканер відбитків пальців вбудували безпосередньо в екран.

В компанії також обіцяють, що нові смартфони Vivo вже зовсім незабаром з’явитися на полицях магазинів.

Що відомо про бренд Vivo?Це китайська компанія, що займається виробництвом смарфтонів. Компанію заснували у 2009 році в Китаї. У 2012 році компанія представила смартфон Vivo X1. З 2014 року почалась експансія на зарубіжні ринки. Нині вона є одним з найбільших виробників смартфонів в світі.

Продукція Vivo представлена на 18 ринках, де виробник має мережу магазинів у більше ніж тисячі міст. За словами виробника, смартфонами бренду користуються понад 200 мільйонів осіб.

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Теги: Техно Vivo Новини Техно Смартфони
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