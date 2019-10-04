WhatsApp отримає нову корисну функцію: деталі

Популярний месенджер WhatsApp отримає нову функцію. В мережі з'явилися перші скріншоти додатку, на яких показали можливість автоматичного видалення повідомлень.

Що відомо про нову функцію? У бета-версії WhatsApp з'явилася нова функція автоматичного видалення відправлених повідомлень через заданий час, повідомляє Wabetainfo.

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За наявною інформацією, період їх доступності становитиме 5 або 60 хвилин в залежності від обраних налаштувань. При необхідності користувачі зможуть відключити цю опцію і продовжувати спілкування в звичайному режимі.



Скріншот нової функції в WhatsApp

Доступність функції. Зараз функція знаходиться на ранній стадії розробки і недоступна в актуальній збірці в магазинах додатків Google та Apple.

Судячи з опублікованих скріншотів, можливість видалення повідомлень зараз доступна тільки для груп, але в подальшому не виключена її поява і в приватних чатах.

Дата випуску відповідного "патча" для всіх користувачів розробниками не оголошена.

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