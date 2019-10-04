WhatsApp отримає нову корисну функцію: деталі

288 Читать новость на русском
WhatsApp отримає нову корисну функцію
WhatsApp отримає нову корисну функцію / Unsplash

Популярний месенджер WhatsApp отримає нову функцію. В мережі з'явилися перші скріншоти додатку, на яких показали можливість автоматичного видалення повідомлень.

Що відомо про нову функцію? У бета-версії WhatsApp з'явилася нова функція автоматичного видалення відправлених повідомлень через заданий час, повідомляє Wabetainfo.

Читайте також: WhatsApp перестане працювати на деяких смартфонах: деталі

За наявною інформацією, період їх доступності становитиме 5 або 60 хвилин в залежності від обраних налаштувань. При необхідності користувачі зможуть відключити цю опцію і продовжувати спілкування в звичайному режимі.


Скріншот нової функції в WhatsApp

Доступність функції. Зараз функція знаходиться на ранній стадії розробки і недоступна в актуальній збірці в магазинах додатків Google та Apple.

Судячи з опублікованих скріншотів, можливість видалення повідомлень зараз доступна тільки для груп, але в подальшому не виключена її поява і в приватних чатах.

Дата випуску відповідного "патча" для всіх користувачів розробниками не оголошена.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

blog_ava
День вчителя 2019: дата та традиції святкування
сьогодні
13615
Автор: Анастасія Можаровська
Теги: Техно Новини Техно Інтернет Додатки
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
3 жовтня 17:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
Анастасія Можаровська 3218
Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
2 жовтня 13:04 Що таке сокет: головні питання та відповіді на них
Анастасія Можаровська 612
Київстар змінює низку популярних тарифних планів
1 жовтня 13:03 Київстар змінює низку популярних тарифних планів
4943
Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
29 вересня 22:02 Скільки потрібно працювати в Україні, щоб заробити на iPhone 11 Pro: інфографіка
5904
"Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
29 вересня 18:06 "Мобільні" рекорди: телефони, гроші, бренди і польоти
Женя Котик 1428
Новини
Більше новин
Залиште відгук