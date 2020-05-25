Xiaomi випустила бюджетний смарт-телевізор з дуже тонкими рамками

Китайський виробник Xiaomi випустив свій новий розумний телевізор. Нова модель отримала назву Mi TV 43. Це недорогий пристрій і коштує дешевше, ніж більшість флагманських смартфонів компанії.

Як передає GizmoChina, телевізор Mi TV 43 ще може похвалитись дуже тонкими рамками.

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Чим ще цікавий

Mi TV 43 отримав екран з діагоналлю 43 дюйма та роздільною здатністю 1920х1080 пікселів. Як вже було згадано, по периметру ми бачимо надзвичайно тонкі рамки. Також він оснащений стереодинаміками з технологією DTS Sound.

Новинка працює на базі 64-розрядної двоядерної платформи у парі з гігабайтом оперативної та 8 ГБ вбудованої флеш-пам'яті. Модель використовує програмну оболонку PatchWall, яка дає змогу керувати пристроями розумного будинку.

Mi TV 43 коштує в Китаї трохи більше 4 тисяч гривень / gizmochina.com

Пристрій підтримує бездротову передачу даних через Wi-Fi. Щоправда, він не підтримує Bluetooth, як більш дорогі моделі.

Телевізор можна підключити до великої кількості обладнання, наприклад комп'ютери, ігрові консолі, аудіосистеми тощо.

Ціна

Mi TV 43 на китайському ринку оцінили у 1099 юанів. Це близько 155 доларів або 4 200 гривень.