Xiaomi буде співпрацювати із IKEA

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Xiaomi буде співпрацювати із IKEA
Xiaomi буде співпрацювати із IKEA / Фото з відкритих джерел

Китайська компанія Xiaomi заявила про підписання угоди про стратегічне співробітництво з компанією IKEA. Про це було озвучено на конференції для розробників в Пекіні.

Про це пише GizChina.

Угода означає, що весь спектр інтелектуальних освітлювальних приладів IKEA буде підключений до платформи Xiaomi IoT (це система для розумного будинку). Для IKEA це перший досвід співпраці з китайськими технологічними компаніями.

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У обох компаніях сподіваються, що така співпраця збільшить популярність розумних будинків по всьому світу.

Компанія Xiaomi Group почала роботу над IoT в 2014 році. Нині екосистема включає майже 2 тисячі моделей пристроїв, а кількість клієнтів перевищує 132 мільйони.

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Теги: Техно Xiaomi Штучний інтелект
Джерело: Техно
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