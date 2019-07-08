Xiaomi готує багато сюрпризів під новим брендом Redmi

Перша половина 2019 року видалась дуже успішною для бренду компанії Xiaomi Redmi. По-перше, компанія виокремила Redmi в самостійний бренд. По-друге, китайці встигли випустити кілька цікавих продуктів, зокрема дуже популярний флагман Redmi K20 Pro.

При цьому глава Redmi Лю Вейбінг обіцяє ще більш сюрпризів у другій половині року. Про це він написав у китайській соціальній мережі Weibo.

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За його словами, його компанія готує на друге півріччя ще багато сюрпризів для кожного клієнта. Тож можна чекати не тільки нові смартфони, але і розширення асортименту розумних рішень для будинку.

Що за новинки готує Redmi, поки сказати складно.

Раніше топ-менеджер натякнув, що вже до кінця цього року вийде смартфон Redmi з підтримкою 5G. Враховуючи напрямок цього бренду можна очікувати, що він буде дешевший за аналоги.

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