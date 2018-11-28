Xiaomi готує одразу два нових смартфони

Китайська корпорація Xiaomi працює над створенням одразу двох нових смарфтонів. Вони зареєстровані на сайті Міністерстві промисловості і інформатизації КНР.

Про це пише gizmochina.

Майбутні смартфони Xiaomi зареєстровані під номерами M19101F9T і M19101F9E.

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Цікаво, що обидва смартфони починаються з M19, тож можна припустити, що їхній випуск відбудеться вже у 2019 році.

Однак, поки інших характеристик смартфонів поки немає.

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