Xiaomi Mi Full Screen TV Pro: нова лінійка безрамкових телевізорів

Під час спеціального заходу у Пекіні компанія Xiaomi представила одразу кілька цікавих пристроїв. Зокрема, анонсували перший смартфон компанії із підтримкою 5G – Mi 9 Pro та революційний телефон Mi Mix Alpha. Окрім того, виробник представив цілу лінійку нових телевізорів Mi Full Screen TV Pro.

Це лінійка безрамкових телевізорів із підтримкою 8К-контенту. Вона складається із трьох моделей на 43, 55 і 65 дюймів.

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Як запевнив виробник, телевізори зроблені з преміальних матеріалів, алюмінію і карбону. Також вони отримали безрамковий дизайн, який займає 97% панелі.

Вони мають можливість трансляції контенту в роздільній здатності 8К. Щодо інших характеристик, то телевізори оснащені процесором Amologic T972, що на 63% продуктивніше свого попередника.

Це телевізори із підтримкою 8К-контенту

Для підключення периферії і джерел контента передбачені три HDMI (один з підтримкою ARC), два USB і Ethernet.

Ціна. Xiaomi Mi Full Screen TV Pro вже доступні для попереднього замовлення в Китаї. При цьому офіційно у продає вони надійдуть 27 вересня.

43-дюймова модель коштує 1 499 юанів (210 доларів або 5 200 гривень); 55 дюймів — 2 399 юанів (337 доларів або 8 400 гривень); 65 дюймів — 3 399 юанів (480 доларів або 11 900 гривень).

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