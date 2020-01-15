Xiaomi показала Mi Portable Wireless Mouse: безпровідна миша, яку потрібно заряджати раз у рік

Компанія Xiaomi випустила нову бездротову комп'ютерну мишу Mi Portable Wireless Mouse. Вона є оновленою версією раніше випущеної моделі з такою ж назвою. Особливістю комп'ютерного "гризуна" є висока автономність.

Що нового в Mi Portable Wireless Mouse

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Нова версія мишки від Xiaomi виконана в тому ж дизайнерському ключі, що й оригінальна модель, тільки форма корпусу трохи змінилася. Також продовжено виріз в районі розташування кнопок.



Нова мишка Mi Portable Wireless Mouse від Xiaomi

Крім того, нова Mi Portable Wireless Mouse стала легшою: якщо оригінальна миша важила 78 г, то маса новинки становить всього 56. Роздільна здатність сенсора не змінилася й становить 1200 dpi. Частота опитування сенсора становить 120 Гц.

Автономність

Пристрій працює від одного джерела живлення типу AA, якого, як стверджують розробники, вистачає приблизно на рік роботи в звичайному режимі.

Дата виходу

Xiaomi Mi Portable Wireless Mouse спочатку з'явилася в Індії за ціною всього 7 доларів. Скоро її можна буде офіційно придбати і в інших частинах світу.

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