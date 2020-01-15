24 канал lifestyle Здоровʼя спорт Дизайн Афіша auto Освіта Likar покер
more

Xiaomi показала Mi Portable Wireless Mouse: безпровідна миша, яку потрібно заряджати раз у рік

270 Читать новость на русском
Mi Portable Wireless Mouse / Xiaomi

Компанія Xiaomi випустила нову бездротову комп'ютерну мишу Mi Portable Wireless Mouse. Вона є оновленою версією раніше випущеної моделі з такою ж назвою. Особливістю комп'ютерного "гризуна" є висока автономність.

Що нового в Mi Portable Wireless Mouse

Цікаво: 9 дивних продуктів Xiaomi, про які ви могли не знати

Нова версія мишки від Xiaomi виконана в тому ж дизайнерському ключі, що й оригінальна модель, тільки форма корпусу трохи змінилася. Також продовжено виріз в районі розташування кнопок.


Нова мишка Mi Portable Wireless Mouse від Xiaomi

Крім того, нова Mi Portable Wireless Mouse стала легшою: якщо оригінальна миша важила 78 г, то маса новинки становить всього 56. Роздільна здатність сенсора не змінилася й становить 1200 dpi. Частота опитування сенсора становить 120 Гц.

Автономність

Пристрій працює від одного джерела живлення типу AA, якого, як стверджують розробники, вистачає приблизно на рік роботи в звичайному режимі.

Дата виходу

Xiaomi Mi Portable Wireless Mouse спочатку з'явилася в Індії за ціною всього 7 доларів. Скоро її можна буде офіційно придбати і в інших частинах світу.

Більше новин, що стосуються подій зі світу технологій, ґаджетів, штучного інтелекту, а також космосу читайте у розділі Техно

Що таке СБПЧ та як це впливає на роботу принтера
сьогодні
6329
Автор: Михайло Года
Теги: Xiaomi Новини Техно Техно Ґаджети
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
14 січня 21:18 Прогнози 2020: які зміни відбудуться на ринку новітніх технологій в Україні
Ірина Полицька 464
14 січня 19:35 Що таке LinkedIn: як створити профіль, щоб зацікавити роботодавця
Ірина Полицька 321
14 січня 09:07 Хто такий Сергій Корольов: біографія українського інженера, який відправив першу людину в космос
Анастасія Можаровська 8640
13 січня 21:25 9 дивних продуктів Xiaomi, про які ви могли не знати
Назар Токар 2463
10 січня 21:02 Приховані функції Google Chrome, які скоро зникнуть
Назар Токар 1343
Новини
Більше новин
Залиште відгук