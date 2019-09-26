Які смартфони оновляться до Xiaomi MIUI 11: список моделей та дати оновлень

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Xiaomi MIUI 11: які смартфони оновляться - список моделей
Які смартфони оновляться до Xiaomi MIUI 11 / akket.com

Нещодавно компанія Xiaomi провела велику презентацію під час якої представила нову фірмову прошивку MIUI 11. Зараз з’явилась інформація, коли і які смартфони будуть оновлені до нової оболонки.

В середині жовтня стабільну версію MIUI 11 отримають такі моделі:

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  1. Mi 9,
  2. Mi 9 Transparent,
  3. Mi 9 SE,
  4. Mi MIX 3,
  5. Mi MIX 2S,
  6. Mi 8,
  7. Mi 8 Youth,
  8. Mi 8 Explorer Edition,
  9. Mi 8 In-Display Fingerprint Edition,
  10. Mi 8 SE,
  11. Mi MAX 3.
  12. Redmi K20 Pro,
  13. Redmi K20 Pro Premium Edition,
  14. Redmi K20,
  15. Redmi Note 7,
  16. Redmi Note 7 Pro,
  17. Redmi 7.

До кінця жовтня оновлення прошивки буде доступне для таких смартфонів:

  1. Mi 9 Pro 5G,
  2. Mi CC 9,
  3. Mi CC 9 Meitu Version,
  4. Mi CC 9e,
  5. Mi MIX 2,
  6. Mi Note 3,
  7. Mi 6,
  8. Mi 6X,
  9. Redmi 7A,
  10. Redmi 6 Pro,
  11. Redmi Note 5 ,
  12. Redmi 6A,
  13. Redmi 6,
  14. Redmi S2.

А на початку листопада можуть розраховувати на оновлення до MIUI 11 такі пристрої:

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  1. Mi MIX,
  2. Mi 5s,
  3. Mi 5s plus,
  4. Mi 5X,
  5. Mi 5C,
  6. Mi Note 2,
  7. Mi PLAY,
  8. Mi Max 2,
  9. Redmi Note 8,
  10. Redmi Note 8 Pro,
  11. Redmi 5 Plus,
  12. Redmi 5,
  13. Redmi 5A,
  14. Redmi 4X,
  15. Redmi Note 5A.

Оновлення MIUI 11: що нового

Під час презентації виробник акцентував увагу на зміні дизайну інтерфейсу: з'явилося більше вільного місця і яскравих кольорів, а також додали новий фірмовий шрифт Milan Pro, товщину якого користувач зможе змінювати самостійно.

Також додали новий темний режим, в якому будуть використовувати справжній чорний колір, а не той зелений, що доступний в Android 10. Крім того, з'явилися нові теми для Ambient Display.

З'явилася технологія Super Power Saving Mode, за допомогою якої смартфон зможе протриматись цілий день на 5% заряду батареї.

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Теги: Техно Смартфони Новини Техно Xiaomi
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