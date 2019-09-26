Які смартфони оновляться до Xiaomi MIUI 11: список моделей та дати оновлень
Нещодавно компанія Xiaomi провела велику презентацію під час якої представила нову фірмову прошивку MIUI 11. Зараз з’явилась інформація, коли і які смартфони будуть оновлені до нової оболонки.
В середині жовтня стабільну версію MIUI 11 отримають такі моделі:
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- Mi 9,
- Mi 9 Transparent,
- Mi 9 SE,
- Mi MIX 3,
- Mi MIX 2S,
- Mi 8,
- Mi 8 Youth,
- Mi 8 Explorer Edition,
- Mi 8 In-Display Fingerprint Edition,
- Mi 8 SE,
- Mi MAX 3.
- Redmi K20 Pro,
- Redmi K20 Pro Premium Edition,
- Redmi K20,
- Redmi Note 7,
- Redmi Note 7 Pro,
- Redmi 7.
До кінця жовтня оновлення прошивки буде доступне для таких смартфонів:
- Mi 9 Pro 5G,
- Mi CC 9,
- Mi CC 9 Meitu Version,
- Mi CC 9e,
- Mi MIX 2,
- Mi Note 3,
- Mi 6,
- Mi 6X,
- Redmi 7A,
- Redmi 6 Pro,
- Redmi Note 5 ,
- Redmi 6A,
- Redmi 6,
- Redmi S2.
А на початку листопада можуть розраховувати на оновлення до MIUI 11 такі пристрої:
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- Mi MIX,
- Mi 5s,
- Mi 5s plus,
- Mi 5X,
- Mi 5C,
- Mi Note 2,
- Mi PLAY,
- Mi Max 2,
- Redmi Note 8,
- Redmi Note 8 Pro,
- Redmi 5 Plus,
- Redmi 5,
- Redmi 5A,
- Redmi 4X,
- Redmi Note 5A.
Оновлення MIUI 11: що нового
Під час презентації виробник акцентував увагу на зміні дизайну інтерфейсу: з'явилося більше вільного місця і яскравих кольорів, а також додали новий фірмовий шрифт Milan Pro, товщину якого користувач зможе змінювати самостійно.
Також додали новий темний режим, в якому будуть використовувати справжній чорний колір, а не той зелений, що доступний в Android 10. Крім того, з'явилися нові теми для Ambient Display.
З'явилася технологія Super Power Saving Mode, за допомогою якої смартфон зможе протриматись цілий день на 5% заряду батареї.
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