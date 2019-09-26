Які смартфони оновляться до Xiaomi MIUI 11: список моделей та дати оновлень

Нещодавно компанія Xiaomi провела велику презентацію під час якої представила нову фірмову прошивку MIUI 11. Зараз з’явилась інформація, коли і які смартфони будуть оновлені до нової оболонки.

В середині жовтня стабільну версію MIUI 11 отримають такі моделі:

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Mi 9, Mi 9 Transparent, Mi 9 SE, Mi MIX 3, Mi MIX 2S, Mi 8, Mi 8 Youth, Mi 8 Explorer Edition, Mi 8 In-Display Fingerprint Edition, Mi 8 SE, Mi MAX 3. Redmi K20 Pro, Redmi K20 Pro Premium Edition, Redmi K20, Redmi Note 7, Redmi Note 7 Pro, Redmi 7.

До кінця жовтня оновлення прошивки буде доступне для таких смартфонів:

Mi 9 Pro 5G, Mi CC 9, Mi CC 9 Meitu Version, Mi CC 9e, Mi MIX 2, Mi Note 3, Mi 6, Mi 6X, Redmi 7A, Redmi 6 Pro, Redmi Note 5 , Redmi 6A, Redmi 6, Redmi S2.

А на початку листопада можуть розраховувати на оновлення до MIUI 11 такі пристрої:

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Mi MIX, Mi 5s, Mi 5s plus, Mi 5X, Mi 5C, Mi Note 2, Mi PLAY, Mi Max 2, Redmi Note 8, Redmi Note 8 Pro, Redmi 5 Plus, Redmi 5, Redmi 5A, Redmi 4X, Redmi Note 5A.

Оновлення MIUI 11: що нового

Під час презентації виробник акцентував увагу на зміні дизайну інтерфейсу: з'явилося більше вільного місця і яскравих кольорів, а також додали новий фірмовий шрифт Milan Pro, товщину якого користувач зможе змінювати самостійно.

Також додали новий темний режим, в якому будуть використовувати справжній чорний колір, а не той зелений, що доступний в Android 10. Крім того, з'явилися нові теми для Ambient Display.

З'явилася технологія Super Power Saving Mode, за допомогою якої смартфон зможе протриматись цілий день на 5% заряду батареї.

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